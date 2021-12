Os dois irmãos iraquianos, que foram presos pela Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária e estão em preventiva na cadeia de Monsanto desde setembro, por suspeitas de adesão ao Daesh, deram entrada com um pedido de ‘habeas corpus’ extraordinário em tribunal, para serem libertados.





CM, na última quinta-feira houve um sorteio do juiz conselheiro que irá efetuar a apreciação desse caso.



O Ministério Público apresentou recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). E, sabe o, na última quinta-feira houve um sorteio do juiz conselheiro que irá efetuar a apreciação desse caso.

A defesa de Ammar e Yasser Ameen, de 34 e 32 anos, ficou a cargo do advogado Varela de Matos. O CM tentou contactar o representante dos suspeitos, mas não obteve resposta. Os irmãos chegaram a Portugal em março de 2017, alegando serem refugiados. Fixaram-se em Lisboa, arranjando empregos, e Yasser chegou a ser fotografado ao lado do do primeiro-ministro e do Presidente da República, durante visitas que estes fizeram ao restaurante em que trabalhava, em Arroios.