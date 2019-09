Irmãos lusodescendentes mortos a tiro por causa de telemóvel na Venezuela

Dois irmãos lusodescendentes foram mortos por assaltantes em Baruta, no estado de Miranda, Venezuela. Gustavo e Luís Anzacot, de 56 e 52 anos, foram atacados por um grupo armado quando abriam a padaria que exploravam há várias décadas.De acordo com as autoridades policiais, os elementos do grupo queriam roubar os telemóveis, mas dispararam quando Gustavo, que era perito em artes marciais, resistiu. O irmão foi em seu socorro e também acabou morto a tiro.O crime ocorreu a 23 de agosto e, dois dias depois, os suspeitos foram detetados pelas autoridades policiais num bairro a poucos quilómetros do local do crime.Foi montado um cerco ao grupo, que terminou em tiroteio com a polícia. Um dos homicidas foi abatido a tiro, enquanto outro escapou depois de ser baleado. Foi preso depois de receber assistência hospitalar.Gustavo e Luís são filhos de portugueses emigrados há várias décadas na Venezuela.