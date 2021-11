Dois irmãos, Gabriela Coelho e António Cavaco, de 50 e 53 anos, morreram esta quinta-feira de manhã e seis pessoas ficaram feridas - cinco delas com gravidade - na sequência de uma colisão frontal com um pesado de mercadorias, na EN2, perto de Vale de Cortiças, em Abrantes. As vítimas, várias com laços familiares, seguiam numa carrinha de nove lugares.