Irmãos perdem fábrica em incêndio

Um incêndio destruiu, na madrugada desta segunda-feira, uma fábrica de polimentos de móveis, situada em Lordelo, na cidade de Paredes. Tratava-se de uma pequena empresa familiar, que era o sustento de dois irmãos.O alerta para os bombeiros foi dado por volta da 01h00. Para o local deslocaram-se 47 bombeiros das corporações de Lordelo, Baltar, Rebordosa, Paredes e Paços de Ferreira.Ao, José Freitas, comandante dos Bombeiros de Lousada, deu conta de que "os trabalhos foram concluídos ao fim de quatro horas". A Proteção Civil esteve no local a avaliar as condições do edifício.