Os dois irmãos aproveitaram as férias dos donos de uma casa no Porto para a assaltar, no verão de 2020. Mas um vizinho apercebeu-se da luz de uma lanterna na habitação e a dupla acabou detida em flagrante com 117 400 euros em joias e relógios, e 650 euros em dinheiro.



Foram esta segunda-feira condenados, no Tribunal de S. João Novo, por furto qualificado: José Miguel Costa a 10 meses, com pena suspensa; José Adão a um ano, com pulseira eletrónica.

Ver comentários