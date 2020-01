Duas irmãs, de oito e 11 anos, foram atropeladas junto a uma passadeira, esta quinta-feira de manhã, na rua dos Restauradores, junto ao centro escolar de Tarouca, às 08h52."As duas crianças foram transportadas para o Hospital de Vila Real, com ferimentos ligeiros", indicou aoMauro Cardoso, adjunto de comando dos Bombeiros de Tarouca.A condutora do carro terá perdido o controlo da viatura e embateu nas crianças, que seguiam com a mãe ainda no passeio.A GNR foi ao local.