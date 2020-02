Isabel dos Santos ganhou quase 500 milhões com negócios em Portugal

A empresária angolana Isabel dos Santos já ganhou cerca de 500 milhões de euros com dividendos de participações que tem em empresas portuguesas. De acordo com o Público, estão em causa 239 milhões da Galp Energia, 189 milhões da Zon/Nos e 66 milhões do BPI, o que no total representam 494 milhões que Isabel dos Santos amealhou com os seus negócios em Portugal.