Isaltino e dinheiro levam a demissões na Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso

Quatro elementos da direção da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR) demitiram-se nas últimas semanas em desacordo com o secretário-geral, Vítor Ilharco. A ex-presidente, Maria do Céu Cotrim, apresentou queixa-crime contra Ilharco no Ministério Público de Coimbra por "questões relacionadas com a tesouraria da associação", explicou aoJoão de Sousa, um dos diretores que se demitiu.Em causa está também a intenção de Ilharco tornar Isaltino Morais - presidente da Câmara de Oeiras e ex-recluso por fraude fiscal, abuso de poder, corrupção e branqueamento - sócio honorário da APAR. Algo com que Maria do Céu Cotrim e João de Sousa não concordaram porque "pode levar a opinião pública a pensar que se trata de pagamento de favores ou algo menos próprio", afirma o ex-inspetor da PJ e antigo recluso."A minha demissão deve-se ao facto de verificar fortes indícios de eventual prática de ilícitos criminais na APAR", explica João de Sousa, sem querer concretizar, alegando "profunda desorganização" na APAR que "nada fez pelos reclusos", servindo de "fachada, embuste, fogueira de vaidades".Vítor Ilharco disse aoque "não superintende a gestão" da APAR, função do "tesoureiro". Estranha a queixa porque as contas foram "aprovadas em assembleia geral incluindo o voto da ex-presidente" e o Conselho Fiscal "pode garantir a total legalidade", o que entretanto fez em comunicado. Confirma que "após muita insistência", Isaltino Morais aceitou ser sócio honorário da APAR" (já era do Conselho Consultivo), mas que a pedido do próprio a cerimónia está "cancelada". Maria do Céu Cotrim e João de Sousa foram "erros de casting", afirma Vítor Ilharco.