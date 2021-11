Atuaram com o propósito de matar. Quiseram atingir esse resultado. Cada golpe que deram foi o renovar do propósito de matar.” Esta foi a sustentação do coletivo de juízes do Tribunal de Sintra que esta quarta-feira condenou os três homicidas de Mota Jr a 23 anos de cadeia. João Luizo, Edi Barreiros e Fábio Silva terão ainda de pagar uma indemnização de 260 mil euros à família de Mota Jr por danos morais e patrimoniais causados pelo assassinato de “um jovem músico com uma carreira promissora”, segundo a juíza-presidente do tribunal coletivo, Susana Madeira.