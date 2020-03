Isodo morre em colisão contra muro a metros de casa em Viseu

Um homem, de 77 anos, morreu ontem de manhã na sequência do despiste da viatura que conduzia, depois de sair de casa para supostamente ir às compras, em Moure de Madalena, nos arredores da cidade de Viseu. O acidente ocorreu a 50 metros de casa, suspeitando-se que o condutor tenha sido vítima de um problema cardíaco.O alerta para o acidente chegou às autoridades já perto das 9h00. Aires Lopes saiu de sua casa e, pouco depois de ter iniciado a viagem, despistou-se. Com a viatura completamente desgovernada, embateu com grande violência contra um muro da escola daquela localidade situada na periferia de Viseu. Terá tido morte imediata e ficou encarcerado no meio da chapa batida.Os bombeiros e uma equipa no INEM ainda procederam a manobras de reanimação, mas não conseguir reverter a situação e o óbito foi confirmado no local. Fonte dos Bombeiros Sapadores de Viseu referiu aoque o "choque contra o muro foi muito violento". O corpo foi removido pelos bombeiros para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital de Viseu para a realização da autópsia, exame que vai confirmar se o homem foi ou não vítima de um ataque cardíaco antes do embate do veículo contra o muro.Uma equipa de investigação de acidentes de viação da GNR de Viseu recolheu provas no local para apuramento das causas que estiveram na origem do acidente. Prestaram socorro no local 11 bombeiros, auxiliados por quatro viaturas.