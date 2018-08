Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Isqueiro Amarelo’ volta a atear fogo

Foi detido pela PJ do Porto com taxa de alcoolemia de 3 g/l.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

É operário da construção civil, já foi detido em 2010 pela PJ, após atear um incêndio, em Cesar, Oliveira de Azeméis, e na altura ficou obrigado a apresentações periódicas e tratamento à dependência do álcool.



Este domingo, o homem - conhecido pela alcunha ‘Isqueiro Amarelo’ - incendiou uma zona florestal a 200 metros de casas, em Macieira de Sarnes, Cesar. Foi apanhado pela PJ do Porto. Tinha uma taxa de alcoolemia superior a 3 g/l. Ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.



Desde o início do ano, a PJ já deteve 28 cidadãos por incêndio florestal, em todo o País. Já na sexta-feira, um desempregado de 50 anos, também dependente do álcool, ateou dois fogos, em poucos minutos, a cerca de 400 metros um do outro, em Ponte da Barca.



As chamas só não tomaram maiores proporções devido à pronta intervenção de bombeiros. O indivíduo foi detido pela PJ de Braga. Ficou sujeito a apresentações diárias e tratamento do alcoolismo.



O distrito do Porto registou, até domingo, cerca de 1300 ignições (menos 55% do que no mesmo período de 2017) e 466 hectares de área ardida (menos 86%). Os concelhos mais atingidos são Paredes, Penafiel e Vila Nova de Gaia.



Já em Famalicão, o fogo esteve ontem junto à zona industrial de Lousado.



No caso de Cesar, Oliveira de Azeméis, o incêndio provocado pelo ‘Isqueiro Amarelo’ consumiu cerca de 200 metros quadrados de floresta, e foi combatido por 22 bombeiros e uma equipa helitransportada.