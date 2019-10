"Isto é um assalto": Ladrão de cara destapada anuncia roubo com papel em banco no Porto

Um homem entrou dentro de uma dependência bancária do Novo Banco, na rua Costa Cabral, no centro do Porto, dirigindo-se à funcionária de cara destapada mostrando-lhe um papel onde se podia ler "Isto é um assalto. Dá-me o dinheiro".O alerta foi dado às 12h45 desta quinta-feira. A vítima deu o dinheiro em caixa ao ladrão que se colocou em fuga. Em momento algum, o homem terá mostrado nenhuma arma.A PSP foi a primeira força policial a chegar ao local, no entanto, é a PJ que investiga agora o caso.Em atualização