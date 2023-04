A ausência total de arrependimento e a falta de empatia para com as vítimas pesaram na condenação de Valdemar Correia. Foi esta quinta-feira sentenciado no Tribunal de São João Novo, no Porto, a 12 anos de prisão por traficar trabalhadores. Levou 12 pessoas para Espanha, onde as forçou a trabalhar mais de 13 horas por dia e a viverem em condições desumanas.









