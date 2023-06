Ficaram em prisão preventiva os dois italianos, de 28 e 44 anos, que foram presos pela Polícia Judiciária (PJ) no Aeroporto de Lisboa, a 7 de junho, quando procuravam levantar seis pranchas de surf expedidas do Uruguai contendo nove quilos de cocaína.Os suspeitos foram apanhados no âmbito da ‘Operação Íris’, na qual a PJ interveio com as polícias do Uruguai, de Itália e de Espanha. O processo tem um terceiro detido, apanhado em Itália. No total, foram apreendidos 50 quilos de cocaína.