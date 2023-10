Tudo o que foi dito na segunda sessão do julgamento da morte de Sara Carreira

Tony Carreira e Fernanda Antunes marcaram presença no julgamento. A mãe de Sara esteve grande parte do tempo de cabeça baixa e sempre de óculos de sol.

O julgamento do caso da morte da cantora Sara Carreira volta esta quarta-feira ao Tribunal de Santarém. Na primeira audiência foram ouvidos os quatro arguidos, Cristina Branco, Ivo Lucas, Tiago Pacheco e Paulo Neves, assim como quatro testemunhas, dois militares da GNR, um ex-bombeiro e uma mulher que parou para ajudar as vítimas na noite trágica. Leia aqui tudo o que foi dito. Tony Carreira e Fernanda Antunes marcaram presença no julgamento. A mãe de Sara esteve grande parte do tempo de cabeça baixa e sempre de óculos de sol.

Recorde-se que após a abertura da instrução, em março, o juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém decidiu levar a julgamento os quatro envolvidos no acidente que, ao fim da tarde de 5 de dezembro de 2020, na Autoestrada 1 (A1), junto a Santarém, vitimou Sara Carreira, que seguia na viatura conduzida por Ivo Lucas.



Veja o vídeo da reconstituição do acidente que matou Sara Carreira. Dez carros evitaram colisão antes da tragédia.



Ao minuto Atualizado a 25 de out de 2023 | 16:33

16:33 | 25/10 Ivo Lucas sai do Tribunal de Santarém após segunda sessão do julgamento da morte de Sara Carreira

16:05 | 25/10 Termina a segunda sessão do julgamento.

15:58 | 25/10 Filha de Paulo Neves ouvida em tribunal Marta da Graça Nunes, filha de Paulo Neves, é agora ouvida em tribunal. Diz que vive com o pai há cerca de um ano.



"Vive muito para o trabalho e para nós, para mim e para o meu filho", começa por dizer Marta.



Questionada sobre como caracteriza o pai, a testemunha diz que é uma pessoa muito carinhosa e muito reservada. "Somos muito próximos e temos uma grande cumplicidade", diz.



Marta refere que o pai partilhou a situação com ela mas que não falaram profundamente do assunto. "Eu nunca soube que estava com álcool no sangue", afirma.



Termina o depoimento.

15:50 | 25/10 Amigo de Paulo Neves fala em tribunal Manuel Silva, amigo de Paulo Neves, fala em tribunal. Diz que conhece o arguido há cerca de 40 anos.



A advogada questiona se a testemunha considera o Paulo Neves uma pessoa responsável. Manuel Silva responde que sim, que é uma excelente pessoa, que "está divorciado há vários anos" e que "a filha optou por viver com o pai".



"O Paulo é uma pessoa pacata, muito reservado, é um grande amigo", acrescenta.



"Paulo sente-se incomodado com isto tudo, apesar de não ter sido ele que provocou o acidente", continua.



O amigo do arguido diz que falam ao telefone todas as semanas e que lhe custa a acreditar que Paulo fosse na autoestrada a 30 km/h.



Termina o depoimento.

14:39 | 25/10 Militar da GNR explica velocidade a que seguiam os carros A testemunha Fábio Montez, da direção de investigação criminal da GNR, é ouvido em tribunal. O militar foi indicado pelo arguido Paulo Neves para esclarecer alguns factos como perito.



Foi chamado porque o arguido considera que conduzia a uma velocidade superior à que está no relatório.



"Eu quando recebi o processo vi os autos e vi as medidas que se tinham tirado, a qualidade das imagens é muito fraca e a gravação também tem má qualidade", começa por dizer Fábio Montez.



"Uma vez que o que se percebe é a colisão em si e as luzes", acrescenta.



"Depois de analisar tudo verifiquei que todos os veículos apresentavam uma mancha e uma projeção lateral do que já estava na estrada", diz o militar explicando que o que pretendeu foi sinalizar todos os veículos e sinalizá-los em diversos momentos.



"Fui à Brisa e recolhi uma imagem o máximo aproximada do local do acidente. Efetuei marcações na imagem noturna para depois identificar na imagem. Quando eu retirei os quatro segundos em cada veículo percebe-se as diferenças de velocidade entre os veículos", recorda Fábio Montez.



Sobre a condução do arguido Paulo Neves, o militar afirma: "O que aparenta é que a condução é algo irregular".



O perito começa agora a explicar como calculou as velocidades das viaturas.



"Tanto no primeiro relatório como no segundo o tratamento das imagens foi todo igual", explica.



O militar refere que o exame "incidiu só sobre o momento do acidente" e recorda que esteve "cerca de três meses a fazer este processo".



Questionado pelo MP sobre o grau de fiabilidade, Fábio Montez diz que é "bastante grande" e acrescenta que quando se "sabe a velocidade da centralina, a diferença de velocidade é de 1 km/h".



Terminou o depoimento.



Entra outra testemunha, Ricardo Silva, também perito. Responde a questões relacionadas com as velocidades dos carros e o grau de fiabilidade.

14:17 | 25/10 Ex-companheiro de Cristina Branco conta o que lhe foi dito pela fadista na noite do acidente Nuno Rocha, companheiro da fadista Cristina Branco na altura dos factos, é a primeira testemunha a ser ouvida depois da pausa para almoço.



O homem não esteve presente no local porque Cristina já estava a caminho do hospital. "Pouco tempo depois do acidente recebi um telefonema atrapalhado. Nesse telefonema do telefone da filha ela [Cristina Branco] tentava explicar que teve um acidente, disse: 'Estamos bem, por favor liga para o 112, não estou a conseguir, por favor liga já'".



"Imediatamente liguei para o 112, demoraram a atenderem, mas depois disso o INEM disse que já tinham ligado mais pessoas", conta Nuno Rocha.



"Primeiro as duas estavam em pânico, elas só me descreveram tudo mais tarde. Depois desse primeiro telefonema, falei outra vez com elas e o pânico era bastante evidente até porque tinham acabado de assistir ao segundo embate", recorda ainda o ex-companheiro da fadista.



"Tentei dar-lhes indicações, mas elas estavam em pânico, não conseguiam perceber. Há uma imagem sempre muito repetida pela Cristina que era: 'Nuno eu bati como se tivesse a bater contra uma parede'", afirma.



Nuno Rocha diz que acredita que uma das preocupações da fadista era justificar-se porque o carro era dele. Diz que a mulher dizia que o carro estava parado na estrada e que não sabia o que tinha acontecido. "Ela sofreu algumas lesões mas o mais grave foi do foro psicológico", acrescenta Nuno explicando que tinha o carro há menos de um mês.



"Eu disse à Cristina para levar o meu carro, porque o dela gastava muito", afirma ainda referindo que a ex-companheira está "muito traumatizada com tudo".



"A Cristina ficava com ataques de pânico muito intensos só de se falar do acidente", diz Nuno.



Terminou o depoimento.



11:38 | 25/10 Tony Carreira critica "tática" da amnésia e reforça: "Nada vai mudar as saudades que tenho da minha filha" Tony Carreira sai do Tribunal de Santarém para pausa para almoço e fala aos jornalistas. "Nada vai mudar as saudades que eu tenho da minha filha. Nada vai mudar a situação que há que é uma tragédia. Não venho para aqui com o intuito de me vingar de ninguém, absolutamente ninguém", explica.



O pai de Sara Carreira defende que "do outro lado da maioria dos arguidos não há uma percentagem mínima de humanidade" e ainda reforça que "aquilo que aconteceu com eles podia ter acontecido comigo podia acontecer com qualquer um. No mínimo é simplesmente assumir aquilo que aconteceu com todos os erros".



Tony Carreira sai do Tribunal de Santarém para pausa para almoço e fala aos jornalistas. "Nada vai mudar as saudades que eu tenho da minha filha. Nada vai mudar a situação que há que é uma tragédia. Não venho para aqui com o intuito de me vingar de ninguém, absolutamente ninguém", explica.

O pai de Sara Carreira defende que "do outro lado da maioria dos arguidos não há uma percentagem mínima de humanidade" e ainda reforça que "aquilo que aconteceu com eles podia ter acontecido comigo podia acontecer com qualquer um. No mínimo é simplesmente assumir aquilo que aconteceu com todos os erros".

Critica, por fim, o modo como alguns arguidos respondem em tribunal: "Optaram por uma teoria com uma tática de advogados que é a amnésia".

11:20 | 25/10 Pausa para almoço

11:19 | 25/10 Namorada de Tiago Pacheco fala em tribunal Carolina Amaral, namorada de Tiago Pacheco, fala agora em tribunal. Questionada pelo Ministério Público sobre o que aconteceu na noite da morte de Sara Carreira, a mulher diz que estava a caminho de Lisboa com o namorado depois de saírem da casa dos pais, em Mangualde.



"Estava muito nevoeiro e a chover muito e vi luzes no lado direito e o carro começou aos solavancos", recorda.



"Depois estávamos a ir eu comecei a gritar e só me lembro do Tiago me agarrar e do nada já estávamos na berma. Eu não ia atenta como se estivesse a conduzir, mas fizemos uma viagem normal. Eu recordo-me que não havia quase visibilidade nenhuma no momento do acidente", acrescenta Carolina.



"O Tiago disse que tínhamos que sair do carro para ficar em segurança e nós fomos para a berma", conta a mulher.



Carolina refere que falou com Ivo Lucas. Perguntou-lhe o nome mas o cantor estava muito assustado e só perguntava "onde estava a Sara".



"Eu não me apercebi bem o que estava a acontecer, só vi que o nosso carro estava a arder, estava muito perdida", acrescenta.



Terminou o depoimento.

10:43 | 25/10 Testemunha conta que o "tempo não estava para brincadeiras" na noite trágica Ministério Público questiona uma nova testemunha, Paula. "O que é que presenciou?, diz o MP.



"Nós vínhamos de Leiria, o tempo realmente não estava para brincadeiras, quando passamos ali antes da estação de Santarém, havia um sinal a prevenir o acidente", começa por dizer.



"Poucos metros depois eu vi um carro parado sem luzes e sem sinalização e começo a ver destroços, vejo o jipe. Tentei ver como ia passar ali, chamei os bombeiros, lembro-me que passou por mim um camião", conta.



Tony Carreira regressa à sala.



"O CODU disse para eu ir ver mas eu não conseguia sair. Estava cheia de medo. Havia muita água na estrada. Estava escuro e não me lembro de ver quatro carros, só vi três. Tivemos que estacionar", continua.



"Depois vem um senhor com umas luzes de sinalização e levantaram o meu carro e retiraram aquilo que ele tinha por baixo, e disse que tínhamos que ver bem porque aquilo podia pegar fogo", descreve Paula.



"Eu não falei com nenhum dos intervenientes. A nossa aflição era para tirar o que estava debaixo do carro", acrescenta.



O advogado de Tony Carreira pergunta se a testemunha viu os intervenientes do acidente. Paula diz que não e esclarece: "O momento é tão aflitivo que se tivesse lá o Papa sem a batina também não o conhecia".



Terminou o depoimento.



O Ministério Público prescinde do testemunho de Patrícia Frias.

10:27 | 25/10 Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonam sala de audiências Marco Batista, namorado de Margarida Costa, é a terceira testemunha a ser ouvida esta quarta-feira. Questionado pelo MP sobre o que aconteceu, Marco recorda que estava a regressar da Serra da Estrela e que estava a chover. Diz que não se lembra se estava nevoeiro.



"Na estrada estava um painel luminoso a avisar que havia um acidente a 600/800 metros", conta Marco.



"Na altura que me aproximei dos carros é que vi o Ivo. Estava sem t-shirt junto ao carro do lado do passageiro. O Ivo estava virado na nossa direção", recorda.



"Quando cheguei ao pé da minha namorada ela disse que o Ivo estava a pedir para encontrarmos a namorada dele, mas não estávamos a encontrar. Estava lá uma senhora e o Ivo ficou com ela no carro. Estava lá um bombeiro e foi com ele à procura da minha namorada que já tinha encontrado a vítima", relata Marco.



"Já estava sem vida ficamos ao telefone a tentar ver o que podíamos fazer, chamamos os bombeiros e esperamos que chegassem", diz Marco descrevendo pormenorizadamente o estado do corpo de Sara Carreira.



"Tentámos ver se tinha pulso não tinha, a minha namorada perguntou se podíamos cortar o cinto, quando nos deixaram eu cortei o cinto. A parte de cima do cinto estava junto às costas do banco. Eu provavelmente cortei o cinto no local mais próximo da presilha", continua Marco.



Neste momento, Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonam a sala de audiências.



A juíza pede ao procurador para parar com as questões pormenorizadas.



Magalhães e Silva, advogado de Tony Carreira, intervém e pergunta ao procurador: "O que é que isso interessa?"



A juíza pede para avançar.



A testemunha continua: "Esperamos pelos bombeiros e pela polícia. Nós dissemos à polícia que não tínhamos visto o acidente e depois fomos embora. A porta do passageiro do jipe eu tenho a certeza que não tinha".



Terminou o depoimento.

10:00 | 25/10 "Fui logo ver se tinha pulso e não tinha": Médica veterinária recorda momento em que tentou socorrer Sara Carreira Margarida Costa, médica veterinária, é outra testemunha. O Ministério Público questiona do que se recorda naquela noite. Margarida diz que estava a regressar da Serra da Estrela, com o namorado, e que estava distraída. "De repente havia muitos destroços na estrada e ele [o namorado] travou a fundo com medo de termos um acidente, ele conseguiu passar com um carro na faixa do meio", recorda.



"Ele lembra-se de ver um ou dois carros na berma do lado direito e vi um carro do lado esquerdo", conta.



"Paramos na berma, o meu namorado disse está ali um rapaz em tronco nu. Eu saí primeiro e encontrei-me com o rapaz, não me recordo se uma senhora apareceu ao mesmo tempo que eu, eu vi como estava o rapaz, devido à minha profissão, vi que ele estava frágil, tinha uma fratura", acrescenta Margarida.



"O rapaz estava muito desorientado a chamar pela namorada. Eu disse que vou ajudar, não levei o telemóvel, estava muito escuro, olhei para dentro do carro, não estava nada, e continuei à procura no meio dos destroços. Eu quando estacionei o Ivo estava mais perto da berma, estava muito desorientado", diz a testemunha.



Margarida conta que viu que não era grava por se tratar de uma fratura na zona do braço e, por isso, decidiu ir à procura da namorada de Ivo (Sara Carreira).



"O meu instinto foi espreitar para dentro do carro e não a vi, quando fui ver mais perto é que vi", diz a médica veterinária que começa a explicar pormenorizadamente como estava o corpo de Sara.



Tony Carreira e Ivo Lucas estão de cabeça baixa.



"Foi nessa altura que chegou um senhor que era bombeiro e o meu namorado, o bombeiro estava ao telefone com o 112 e eu estava a descrever a vítima", recorda.



"Fui logo ver se tinha pulso e não tinha", acrescenta Margarida.



"O senhor ao telefone estava a receber instruções e nós fazíamos conforme ele nos dizia. Ela estava muito presa ao cinto, não conseguíamos ver muito mais. Eu estava a tentar ver na carótida se tinha pulso, mas o corpo já estava frio", recorda a testemunha afirmando que o 112 deu autorização para tirar o cinto de Sara e colocar o corpo em posição lateral de segurança.



"Vimos novamente o pulso e depois cortámos a camisola o suficiente para chegar ao pescoço para ver se tinha pulso, e não tinha. Ficamos lá ao pé dela, até alguém dizer algo em contrário e até chegar auxílio", descreve a médica.



Fernanda Antunes acaba de entrar na sala de audiências.



"Tinha estado a chover antes, quando paramos não estava a chover e não estava nevoeiro, estava escuro, não havia luz. Eu lembro-me quando passamos na faixa do meio foi tudo muito rápido, vi luzes no lado direito, não sei será um ou dois carros. Lembro-me de ver um carro mais à frente a deitar fumo", recorda Margarida.

09:57 | 25/10 Testemunha diz que não se recorda do nevoeiro na noite trágica João Gonçalves, trabalhador do SEF, é testemunha e vai ser ouvido por videoconferência. O Ministério Público começa a fazer perguntas. "O que é que se recorda daquela noite?", questiona.



João diz que estava a fazer a viagem de Lisboa para o Porto. "Vi que estava um carro virado no sentido contrário", recorda.



MP questiona: "Estava nevoeiro?"



João responde: "Nevoeiro não me lembro, penso que não, estava a chover, mas já tinha chovido com mais intensidade".



"Eu liguei para o 112, para alertar alguma eventualidade, não sabia o que se estava a passar, quis alertar as autoridades", recorda.



"Tentei abrandar, não parei porque não havia condições de segurança na autoestrada", termina.

09:48 | 25/10 A fadista Cristina Branco não está presente. O arguido Tiago Pacheco também já está em tribunal.

09:37 | 25/10 Tony Carreira chega a tribunal e fala sobre "mentiras" de Paulo Neves Tony Carreira já chegou ao tribunal. "Vocês conhecem o processo e quando uma pessoa vai alcoolicamente alterada e de repente chega aqui e diz que não, que não ia a 28km/h (...) isto são mentiras", diz o cantor sobre o testemunho do arguido Paulo Neves.



Tony Carreira já chegou ao tribunal. "Vocês conhecem o processo e quando uma pessoa vai alcoolicamente alterada e de repente chega aqui e diz que não, que não ia a 28km/h (...) isto são mentiras", diz o cantor sobre o testemunho do arguido Paulo Neves.

O pai de Sara Carreira diz que o acidente "não foi só o Ivo" e refere que "a amnésia é uma coisa que dá jeito".

09:28 | 25/10 O arguido Ivo Lucas também já chegou a tribunal.