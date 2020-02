Ivo Rosa dá mais crimes fiscais a Sócrates e Santos Silva

O juiz Ivo Rosa requalificou os crimes fiscais atribuídos a José Sócrates e a outros arguidos do processo Marquês. As defesas, sabe o, vão requerer a nulidade do despacho, justificando que se trata de uma alteração substancial dos factos.O antigo primeiro-ministro está acusado de três crimes de fraude fiscal (19,5 milhões de impostos em falta) mas o juiz considera que são dez - um crime por cada entrega da declaração de IRS entre 2006 e 2015. Com esta alteração, o juiz imputa-lhe não 33 crimes mas 40 crimes. "Tendo em conta o enquadramento feito pelo Ministério Público e da leitura dos factos, desde já se adianta que nos afigura incorreto e inconsciente", diz Ivo Rosa, num despacho citado pela SIC.Comparando com a acusação do Ministério Público, o juiz altera também os crimes fiscais a Carlos Santos Silva (de 4 para 12), a Joaquim Barroca (de 2 para 8), a Armando Vara (2 para 5) e a Henrique Granadeiro (3 para 5). Com esta alteração à acusação, que deverá ser confirmada no fim do debate instrutório, os arguidos e o Ministério Público podem recorrer para a Relação.