Ivo Rosa deixa de ser juiz de instrução do processo BES/GES. Magistrado fica apenas com a instrução do caso ‘Máfia do Sangue’, confirmou o CM com fonte oficial do Conselho Superior da Magistratura.



Processo da derrocada do BES foi entregue a juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa recentemente colocado e com apenas três anos de experiência.