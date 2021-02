Ivo Rosa fica com a instrução de processo do chef Ljubomir

O juiz Ivo Rosa, colocado no Tribunal Central de Instrução Criminal com o superjuiz Carlos Alexandre, recebeu deste a instrução do processo Dupla Face, que tem 27 arguidos. O mais mediático é o chef de cozinha Ljubomir Stanisic.



A estrela de TV está acusada de corrupção ativa e desobediência, pelo alegado suborno do agente da PSP Nuno Marino com uma garrafa de rum, pedindo para furar um bloqueio policial na ponte 25 de Abril. O debate instrutório está marcado para 19 de março, no Campus de Justiça, em Lisboa.



