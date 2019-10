Ivo Rosa obrigado a abrir instrução do Processo Marquês aos jornalistas

Ivo Rosa vai ter de abrir a instrução do processo Marquês aos jornalistas.Felícia Cabrita, jornalista do jornal 'Sol', ganhou o recurso na Relação de Lisboa, depois de Ivo Rosa ter impedido os assistentes, que eram simultaneamente jornalistas, de assistirem às audiências de instrução.A Relação diz que Ivo Rosa não demonstrou que as notícias saídas na comunicação social tivessem resultado de informação passada pelos jornalistas assistentes e que a lei diz claramente que tais diligências podem ser assistidas pelos mesmos indivíduos que se constituíram assistentes.Esta derrota de Ivo Rosa no processo Marquês diz já apenas respeito ao jornal ‘Sol’, havendo recursos idênticos por parte de outros órgãos de comunicação social - como o- cujos dois jornalistas assistentes também foram impedidos de assistir às diligências.Resta saber se Ivo Rosa acatará esta decisão já na inquirição de José Sócrates, a 28 de outubro, atendendo a que nessa altura poderá alegar ainda não conhecer o acórdão dos juízes desembargadores que não terá ainda transitado.