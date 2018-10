Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ivo Rosa só vai ouvir quatro das 17 testemunhas sugeridas pela Benfica SAD

Fase de instrução iria atrasar-se caso tivesse de ouvir todas as testemunhas indicadas pelo clube.

12:30

O juiz Ivo Rosa não vai ouvir todas as testemunhas indicadas pelo Benfica na abertura de instrução do caso E-Toupeira.



O clube da luz queria que o magistrado interrogasse 17 pessoas indicadas pela defesa da SAD benfiquista, uma das arguidas no caso, bem como o ex-assessor jurídico do clube Paulo Gonçalves.



Ivo Rosa aceitou apenas ouvir quatro das testemunhas indicadas pelo clube encarnado.



Entre as testemunhas ouvidas pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa deve contar-se Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, segundo a imprensa.