“Já acabei com ela”: diz homem alcoolizado após esfaquear companheira em Cascais

Eram 21h30 de terça-feira quando tocaram à campainha da casa de uma moradora de Alvide, em Cascais.A mulher abriu a porta e deu com a vizinha deitada no quintal, ensanguentada, com um golpe profundo no peito.Apesar de gravemente ferida, a vítima, de 59 anos, conseguiu sair de casa, onde foi atacada pelo companheiro, e arrastar-se até à habitação do lado para pedir ajuda. Foi levada em estado crítico para o hospital. O suspeito foi intercetado pela GNR que o entregou à PJ.Pouco depois do ataque, o agressor, de 47 anos, aparentando estar alcoolizado, dirigiu-se a um vizinho. "Já acabei com ela, desgracei a minha vida", disse. Mais tarde disse à GNR que atacou a companheira após uma discussão.A brutalidade do ataque fez com que a vítima deixasse um rasto de sangue no trajeto até à casa da vizinha. Já dentro da habitação onde teve lugar o crime, propriedade da vítima, foi encontrada uma faca de cozinha, de enormes dimensões, com sinais de sangue. O local foi preservado até à chegada dos inspetores da PJ.O homem foi detido e a vítima levada para Santa Maria.No ano 2000, um homem foi condenado a 15 anos de prisão por ter matado o namorado da filha, em Lisboa.Cumpriu a pena, saiu em liberdade, mas foi novamente detido na passada sexta-feira. Desta vez por violência doméstica, em que a vítima era a ex-companheira.As primeiras denúncias à PSP tiveram lugar ainda em maio, tendo o homem, de 61 anos, sido agora detido fora de flagrante delito.Ouvido por um juiz, ficou em prisão preventiva.n