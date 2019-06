Já arderam 7373 hectares este ano

A área ardida no País entre 1 de janeiro e 5 de junho aumentou 51% face a período homólogo de 2018.O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), organismo tutelado pelo Ministério da Agricultura responsável pela monitorização de toda a mancha florestal do País, contabilizou 7373 hectares de área consumida pelas chamas (o equivalente a 7373 campos de futebol) , um claro aumento face aos 4876 hectares que arderam no mesmo período de 2018.Apesar de a área ardida ter aumentado, o número de incêndios rurais, segundo o ICNF, diminuiu ligeiramente este ano.Assim, foram contabilizados 4058 fogos, menos 932 ocorrências do que as 4990 ocorridas no ano transato. De acordo com os dados que o instituto facultou esta terça-feira à Lusa, a média de incêndios da última década, durante o mesmo período, foi de 5119 ignições.O povoamento florestal sofreu os principais danos com os fogos já ocorridos este ano: desapareceram 3390 hectares. O ICNF assinala ainda que foram queimados 3198 hectares de mato e 785 hectares de área agrícola. A média da última década foi de 15 076 hectares durante o mesmo período.O distrito do Porto tem o maior número de ignições este ano: 684 ocorrências, seguindo-se Braga, com 434, e Vila Real, com 355. Braga, por seu turno, teve a maior extensão de área ardida, com 1254 hectares, seguida de Vila Real, com 1134, e Viana do Castelo, com 1010.Maio e março foram os meses com o maior número de incêndios rurais, com 1356 e 1284 ocorrências.O incêndio de Ourique, um dos maiores já deflagrado este ano, destruiu mais de 600 hectares entre segunda-feira e a madrugada de ontem. O combate às chamas durou mais de 24 horas.O helicóptero de combate inicial aos fogos vai chegar à Madeira já após arrancar o plano operacional de combate do arquipélago. A causa é um atraso no visto do Tribunal de Contas.Os dados estatísticos relativos a incêndios apresentados pelo ICNF refletem uma análise dos dados produzidos pelo satélite ‘Modis’, que serve o Sistema Europeu de Informação de Incêndios.