Já foram retiradas 72 pessoas de habitações das margens do Mondego

A Proteção Civil registou desde quarta-feira mais de 9.500 ocorrências devido ao mau tempo, estando 144 pessoas desalojadas, e sendo de momento a situação mais crítica a da subida do rio Mondego.

Segundo o comandante Pedro Nunes, em declarações aos jornalistas na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide (Oeiras), o "Mondego é a situação mais complexa que se vive no país" com os caudais a atingirem valores críticos.

Estão a decorrer evacuações para prevenir os efeitos de eventuais cedências de diques.

Foram já retiradas 72 pessoas de habitações das margens do Mondego, na região do baixo Mondego, nos concelhos de Montemor-o-Velho e Soure.

Também os rios Douro e Tejo estão "sob grande pressão hídrica", indicou o mesmo responsável.

Já a situação no rio Tâmega é agora considerada "estabilizada e a evoluir favoravelmente", tanto em Chaves como em Amarante.

Também em Águeda a situação está estabilizada e a evoluir de forma favorável, indicou o mesmo responsável.

No total, além das 144 pessoas desalojadas (por as suas habitações terem sido afetadas pelo mau tempo), há ainda 104 pessoas deslocadas (retiradas de suas casas como medida de prevenção).

No balanço realizado sexta-feira às 20:00 registavam-se 80 desalojados e havia registo de cerca de 8.500 ocorrências.

Na ferrovia, quer as linhas do Norte quer a linha da Beira Alta continuam encerradas.

Em Lisboa, a Ponte 25 de Abril está interdita à circulação de motociclos e veículos pesados com lona e na Ponte Vasco da Gama a velocidade está limitada.

A passagem da depressão Elsa provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e provocou condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atinge Portugal este sábado, em especial o Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.

Os efeitos da depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21:00 de sábado e as 12:00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, a que se soma Vila Real, por causa de fortes rajadas de vento, que podem atingir 140 quilómetros/hora.