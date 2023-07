Já foram salvas 215 pessoas do mar nos primeiros seis meses do ano

Nos primeiros seis meses deste ano foram salvas 215 pessoas em ações de busca e salvamento marítimo em Portugal Continental e ilhas. A informação foi avançada pela Marinha Portuguesa num comunicado enviado às redações.

"A Marinha, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, de Ponta Delgada e do Subcentro do Funchal, coordenou 210 ações de busca e salvamento marítimo das quais resultaram 215 vidas salvas, nos primeiros seis meses do ano", revela a Marinha em comunicado.

A área onde se procederam a mais operações de socorro foi a de Lisboa, com registo de 124 ações de busca em que foram salvas 160 pessoas. Segue-se a área de atuação MRCC de Ponta Delgada onde foram coordenadas 76 ações que resultaram em 44 vidas salvas e a do Funchal que conta com dez ações e 11 salvamentos.



A Marinha destacou a participação de todas as entidades envolvidas nas operações.

"O sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades nomeadamente da Marinha Portuguesa, da Autoridade Marítima Nacional (AMN), da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outros recursos e meios pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento", pode ler-se.