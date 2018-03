Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já morreram 123 pessoas em troço do IP3

Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 reclama uma intervenção urgente para reduzir o número de acidentes.

Por P.G. | 09:39

A Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 visitou ontem cinco pontos negros em termos de sinistralidade entre o Botão, no distrito de Coimbra, e Tondela, em Viseu, e reclamou uma intervenção urgente para reduzir o número de acidentes.



Desde 1991 até 2017, só num percurso de 20 quilómetros, na zona de intervenção dos bombeiros de Penacova, registaram-se 1825 acidentes, com 1836 feridos e 123 mortos.



Segundo Álvaro Miranda, da Associação, está em marcha uma petição de recolha de assinaturas para levar o caso a debate no Parlamento. Entre as exigências, está o alargamento da via e a instalação de separador central em todo o IP3.