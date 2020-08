Já se pode ir a banhos no mar na Póvoa de Varzim e Matosinhos

A Agência Portuguesa do Ambiente revelou este domingo resultados satisfatórios da contra-análise à qualidade das águas balneares da Póvoa de Varzim e de Matosinhos, pelo que a restrição de ida a banhos foi levantada ao final da manhã."Os valores agora registados situam-se abaixo dos limites de quantificação laboratorial, enquadrando as nossas praias novamente nos critérios da Bandeira Azul", indicou a Câmara da Póvoa.Ainda assim, o município vai "estudar a origem do foco de contaminação", registada após a alteração de correntes e o aparecimento de jacintos-de-água nos areais.