Jacques Rodrigues, patrão do grupo Impala, que detém as revistas ‘Nova Gente’, ‘Maria’ e ‘TV 7 Dias’, comprou um apartamento de luxo, no Edifício Green Park, em Lisboa, e passou-o para o nome de um dos filhos, na altura com apenas 5 anos. Tiago é fruto do relacionamento com a atual companheira, Maria José, mais conhecida por Zeza.









