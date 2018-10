Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jantar solidário em Famalicão apoia associação para autistas

Sede vai ser instalada em contentores e são necessários 700 mil euros.

Por Liliana Rodrigues | 11:03

Quatro chefes assinam um jantar que terá tanto de especial como de solidário. O objetivo é conseguir juntar verbas para apoiar o projeto da Associação ‘For3verspecial’, que tem como principal desígnio apoiar as crianças autistas e os pais, servindo de porto de abrigo e muitas vezes de partida após um diagnóstico de perturbação do síndrome do autismo.



A sede da associação está a crescer, em contentores instalados este fim de semana, num terreno cedido na freguesia de Louro. O objetivo passa por criar um espaço no qual as crianças com autismo possam passar as pausas letivas, quando as escolas estão encerradas.



O jantar solidário decorre quinta-feira, dia 18, na Casa do Outeirinho, na freguesia de Louro, em Famalicão, e ainda há lugares disponíveis. Na ementa estarão iguarias cozinhadas pelos chefs Renato Cunha, António Vieira, Mónica Pereira e Nuno Castro.



"Vamos ter uma resposta já para a pausa letiva do Natal, graças a este primeiro contentor que nos vai permitir receber crianças nessa época do ano", começa por explicar Carla Martins, uma das mentoras do projeto. "Deparámo-nos com essa lacuna, por não haver resposta quando as escolas estão fechadas para os meninos que sofrem de uma perturbação do espectro do autismo. Mas o nosso projeto e esse apoio é também aberto a toda a comunidade", sublinha Carla Martins, mãe de três filhos, um dos quais autista.



A associação ‘For3verspecial’ precisa de 700 mil euros para concretizar os objetivos e tem tido apoio da autarquia e de várias personalidades do concelho de Famalicão, que reconhecem o mérito do projeto.