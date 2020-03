Jantares pagos pelo Benfica a árbitros e delegados chegavam a custar entre 500 e 600 euros

Uma investigação da Polícia Judiciária levanta novas suspeitas sobre o caso dos vouchers do Benfica - que eram entregues a árbitros, delegados da Liga e observadores - e revela agora que os jantares pagos pelo clube da Luz chegavam a valores próximos aos 600 euros, revela a TVI.O mesmo meio refere ainda que não eram apenas árbitros, delegados e observadores da Liga a ter acesso aos jantares, pessoas próximas dos árbitros tinham acesso a senhas entregues por estes para que usufruíssem das refeições oferecidas pelo Benfica.Os valores limite permitidos pela UEFA para este tipo de vouchers apontam para a ordem dos 200 a 300 euros, estas novas investigações da PJ revelam despesas de mais do dobro.O Benfica esclareceu em comunicado este domingo que não foi notificado de nenhuma conclusão do Ministério Público relativamente a qualquer inquérito judicial em curso."A respeito de uma peça divulgada na TVI ("Benfica e Arbitragem"), promovendo o jornal de domingo às 20h00, o SL Benfica torna público que não foi notificado de nenhuma "conclusão do Ministério Público" relativamente a qualquer inquérito judicial que esteja em curso.

Aliás, não deixa de ser curioso e significativo o timing desta peça. Aquele inquérito está, como é sabido, sujeito a segredo de justiça, pelo que o SL Benfica reservará qualquer atuação para o momento e local próprios.

Mais aproveita o SL Benfica para relembrar que no designado caso dos "vouchers", a que parece aludir a TVI, todas as decisões processuais de instâncias nacionais e internacionais até agora conhecidas concluíram pelo arquivamento do processso."