Jardim hortícola dá lugar a igreja para 600 fiéis

Moradores querem a manutenção do espaço verde decidido em votação e que custou 400 mil euros há dois anos.

Por João Saramago | 08:46

A paróquia de Telheiras, em Lisboa, revelou esta terça-feira os detalhes do projeto para a igreja que pretende construir. O imóvel será erguido num terreno, ladeado por duas escolas, e onde há dois anos foi criado um jardim com dinheiros públicos. A ameaça de "destruição do quadrado verde" levou mães de alunos a lançar uma petição que já tem mais de duas mil assinaturas.



"O objetivo é levar o assunto a reunião de câmara porque recusamos a intervenção urbanística", explicou Rita Teixeira, uma das autoras da petição que se opõe à obra, que a população acredita que irá custar cerca de três milhões de euros. Ana Barros, outra das autoras da petição, acrescentou que a igreja com três andares "fará sombra sobre os recreios do Jardim de Infância e da Escola Básica nº1 ".



Segundo a paróquia, a igreja terá capacidade para 600 fiéis, um parque para 80 viaturas e capelas mortuárias. Está previsto um armazém para alimentos, um centro para idosos e um ponto de entrega de roupa. A ligação à comunidade leva ainda à criação de um espaço para eventos.



O movimento de pessoas que o tempo deverá gerar é outro dos motivos de descontentamento para os moradores. "O trânsito é já caótico perante a existência das escolas e ficará pior com a celebração de missas, casamentos e batizados", referiu outra moradora, Alexandra Correia.



Na esfera do Orçamento Participativo, a população foi chamada pela Câmara de Lisboa a votar sobre o destino a dar ao terreno, classificado como baldio. Concluído o jardim hortícola em 2015, por 400 mil euros, o terreno foi entregue ao Patriarcado de Lisboa.