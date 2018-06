Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jardineiro abusa de criança em WC público

Homem foi condenado a três anos e meio de pena suspensa. Caso ocorreu em Fafe.

Um jardineiro foi ontem condenado a três anos e meio de pena suspensa por abusar de um menino, de 12 anos, em setembro de 2017, numa casa de banho pública do Parque das Comunidades, no centro da cidade de Fafe.



O arguido, de 42 anos, negou os factos no julgamento.