Jardineiro ameaça PSP com faca em Vila Nova de Gaia

Um jardineiro de 55 anos foi detido, na madrugada de ontem, após ter ameaçado elementos da PSP com uma faca, em Vila Nova de Gaia.



Foi um vizinho do homem quem alertou as autoridades, pela 01h30, para uma situação de violência doméstica. Quando os polícias chegaram à rua da Bélgica, foram recebidos pelo detido, que estava armado com uma faca e que os ameaçou. Os agentes acabaram por manietar o jardineiro e detê-lo. Vai agora ser presente a um juiz para aplicação das medidas de coação.

