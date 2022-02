Um jardineiro, de 58 anos, foi detido pela PSP após ter insultado e agredido os agentes chamados na sequência de distúrbios na habitação onde reside com a mãe, na Rua de Camões, no centro do Porto, na segunda-feira à noite.Os agentes da esquadra do Infante comprovaram que o homem estava a injuriar a mãe e detiveram-no, apesar da resistência. Foi-lhe ainda apreendida uma espingarda e oito munições. O suspeito foi esta terça-feira presente à Justiça.