Jardineiros apanhados por cultivarem canábis

Dois jardineiros, de 27 e 37 anos, foram detidos pela PSP por cultivarem canábis, em Santa Maria da Feira.Os suspeitos, residentes numa freguesia do concelho de Ovar, deslocavam-se com regularidade à plantação que mantinham, paravam uma viatura nas imediações, e procediam à rega e colocação de adubo.Foram apanhados quando abandonavam aquele local, com três plantas. Foram esta sexta-feira a tribunal.