Javalis atravessaram a Estrada Nacional 110, em Ferreira do Alentejo, ao final da tarde de sábado, causando um acidente com três viaturas.Apesar do aparato, nenhum dos ocupantes dos veículos ficou ferido.O caso é recorrente nesta estrada que liga ferreira do Alentejo a Beja. Muitas vezes os javalis atravessam a via e causam despistes e colisões.Várias horas depois do acidente, permaneciam na berma da estrada, em decomposição, os cadáveres de dois animais, deixando um cheiro nauseabundo.