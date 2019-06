Jihadista português capturado: “Estou pronto para ir preso”

Apontado como pilar na propaganda do Daesh, Steve Duarte diz-se "arrependido" de ter integrado o grupo terrorista."Só quero voltar ao Luxemburgo [onde residia antes de rumar à Síria]. Cometi um erro. Se esse erro merecer prisão, então estou pronto para ir preso."Steve Duarte, de 32 anos, cuja família é da zona da Figueira da Foz, foi capturado por forças rebeldes e deu agora uma entrevista ao canal turco Rudaw, afirmando que foi para a Síria para tirar um curso de ciências religiosas."Dois meses após ter estado num campo de treino disseram-me que me iam enviar para a frente de combate, mas eu disse que não queria (...), eu só queria estudar, mas um dos administradores do campo disse que não havia escolas e perguntou-me o que eu poderia fazer. Foi então que lhe disse que podia apenas tirar algumas fotografias e fazer uns vídeos."Steve Duarte confessa que não sabe onde se encontra a mulher com quem casou, nem os dois filhos. "Quero viver com eles e ensinar-lhes o que é a vida, a distinguir o bem do mal."