Jihadista português condenado fica em liberdade

Jihadista condenado fica em liberdade



Os dois portugueses que estavam a ser julgados por terrorismo foram esta segunda-feira condenados a penas efetivas de prisão, em Lisboa. Rómulo Costa, atualmente em prisão preventiva, apanhou nove anos de cadeia. Cassimo Turé viu o tribunal aplicar uma pena de oito anos e meio. Mas apesar de viver em Londres, vai continuar em liberdade, sujeito a Termo de Identidade e Residência. Ambos os arguidos foram condenados por apoio, auxílio e colaboração com terrorismo islâmico, “em concurso aparente com o crime de financiamento ao terrorismo”. O tribunal absolveu-os, contudo, dos crimes de adesão e recrutamento de militantes para organizações terroristas.





Seis terroristas estão mortos ou em parte incerta



Defesa ataca “areia movediça”



Na prática, para o coletivo de juízes, Rómulo Costa e Cassimo Turé não chegaram a integrar o Daesh nem a recrutar diretamente nenhum militante para combater na Síria e Iraque, mas apoiaram – financeira e logisticamente – um núcleo com base em Londres que era constituído por muçulmanos convertidos nascidos em Portugal. A Defesa dos dois arguidos já anunciou que vai recorrer da decisão judicial.Nero Saraiva, Sadjo Turé (irmão de Cassimo), Edgar e Celso Costa (irmãos de Rómulo), Fábio Poças e Sandro Marques estavam indiciados no mesmo processo que ontem terminou. Mas como ninguém sabe se morreram em combate na Síria ou se estão ‘apenas’ desaparecidos, vão ser julgados à parte dos dois arguidos que ontem foram condenados em Lisboa.À saída do tribunal, Ricardo Serrano Vieira, que representa Cassimo Turé, criticou a utilização excessiva pelo tribunal da “prova indireta”. “Trata-se de “areias movediças” para justificar a condenação.