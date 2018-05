Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jipe cai em ETAR e fere uma criança e dois adultos

Acidente teve lugar em caminho de terra, a cerca de 200 metros da praia do Magoito, Sintra.

Por João Tavares | 09:02

Uma viatura de todo-o-terreno despistou-se este sábado e caiu às instalações da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Magoito, Sintra. Os três ocupantes da viatura – entre os quais uma menina com cerca de 12 anos – sofreram ferimentos vários, tendo recebido tratamento no local e depois hospitalar.



O alerta foi dado às autoridades poucos minutos antes das 17h00. A ocorrência teve lugar na rua do Chão Verde, que naquele local não é mais do que uma estrada desnivelada de terra batida que liga a localidade vizinha de Fontanelas à praia do Magoito.



O acidente teve mesmo lugar a aproximadamente 200 metros de distância do areal. Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, a viatura encontrava-se a descer o caminho quando, por razões desconhecidas, se despistou, imobilizando-se no terreno da ETAR ali existente. Os Bombeiros Voluntários de Sintra e o INEM deslocaram-se para o local e assistiram dois homens – um deles em estado grave – e a criança, depois transportados para o Hospital de Santa Maria. A GNR investiga as causas do acidente.