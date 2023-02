Um jipe da Capitania do Porto de Olhão foi furtado ao início desta manhã. A viatura foi recuperada poucas horas depois no centro de Olhão. Prosseguem as diligências para apurar os responsáveis pelo furto.



Para o sucesso da operação contribuiu a rápida intervenção das brigadas de investigação criminal da Polícia Marítima, em conjunto com a PSP.





O jipe já está na posse da capitania.