Jipe mata homem

Veículo capotou na Covilhã. Vítima teria 30 anos.

21:30

Um homem com 30 anos morreu esta terça-feira vítima de um capotamento de um jipe no Sineiro, na Covilhã.



Segundo fonte do CDOS de Castelo Branco, a vítima estava encarcerada quando os meios de socorro chegaram ao local. Após desencarceramento, o homem entrou em paragem cardiorespiratória.



As causas do acidente são ainda desconhecidas.



O alerta foi dado às 20h31.