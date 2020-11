João Galamba reúne com arguidos do caso EDP

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, participou numa reunião sobre o projeto do hidrogénio, em Sines, com João Manso Neto e João Conceição, arguidos no processo das rendas de energia em que o Ministério Público (MP) alega que o Estado foi prejudicado em 1,2 mil milhões de euros. O MP está a investigar suspeitas nos negócios do hidrogénio e Galamba terá sido escutado neste inquérito em 2020.









A reunião ocorreu a 9 de janeiro deste ano na Secretaria de Estado da Energia. Galamba recebeu representantes da Galp, da EDP, REN, Vestas e Resilient Group. Manso Neto representou a EDP, na qual era então administrador em funções. Conceição representou a REN, onde é administrador. Sendo arguidos num processo sobre energia em que o Estado terá sido prejudicado, a participação de Manso Neto e Conceição numa reunião governamental, relativa a negócios da energia, configura um potencial conflito de interesses. Questionado, Galamba respondeu: “Quando as audiências são com os membros do Governo, as empresas fazem-se, naturalmente, representar pelos respetivos membros do conselho de administração em exercício.”

Galamba terá sido escutado na investigação aos negócios do hidrogénio, segundo a ‘Sábado’. Esta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República não negou a existência de escutas ao governante e afirmou que, “de momento, nada há a acrescentar à informação já prestada”.







Procuradoria nega escutas ao ministro da Economia



A Procuradoria-Geral da República esclareceu esta quinta-feira que “o ministro de Estado, da Economia e da Transição não foi alvo de interceções telefónicas.” Pedro Siza Vieira é, segundo a revista ‘Sábado’, um dos suspeitos no inquérito sobre os negócios do hidrogénio.





Rendas da energia investigadas



João Manso Neto e João Conceição são dois dos sete arguidos no caso EDP. No centro da investigação estão suspeitas de que o ex-ministro Manuel Pinho terá dado benefícios à EDP e ao Grupo Espírito Santo, então acionista da EDP.