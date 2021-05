João Leão anuncia cimeira "de alto nível" em junho sobre recuperação

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, anunciou este sábado que Portugal irá receber, no final de junho, uma cimeira "de alto nível" sobre os planos de recuperação económica.

"Vai haver aqui uma cimeira de alto nível, que é a cimeira da recuperação, em vão ser convidados vários responsáveis e especialistas europeus, para pensar a economia pós-covid e a governação económica europeia, algo que a Comissão pretende concretizar mais no final do ano", disse João Leão no Centro Cultural de Belém.

O ministro das Finanças falava na conferência de imprensa de encerramento de dois dias dedicados a reuniões do Eurogrupo (ministros das Finanças da zona euro) e Ecofin (ministros da União Europeia), ladeado pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis e pelo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Luis de Guindos.