João Marinho levou 500 euros para viajar

Antes de partir em viagem aos Açores, com um grupo de cerca de 40 pessoas, João Marinho levantou entre 400 e 500 euros do cartão Multibanco que costumava usar.Esta informação está já na posse na PJ de Setúbal, que já passou a pente fino todas as contas bancárias conhecidas do reformado que desapareceu de Azeitão a 9 de junho.sabe que o levantamento daquela quantia foi considerada normal aos olhos da PJ, tendo em conta que João Marinho ia passar uma semana em três ilhas diferentes, do arquipélago dos Açores.A PJ, porém, não descarta a hipótese do homem ter mais contas, para além das já investigadas.No entanto, todos os movimentos bancários até agora analisados não levantam suspeitas à investigação.