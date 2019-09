João Marinho não é visto há três meses

Há precisamente 92 dias que João Marinho está desaparecido da casa da família, em Azeitão. O homem, que teria agora 74 anos, saiu de casa a 9 de junho para ir fazer uma caminhada mas nunca voltou a casa para o almoço com a mulher e a filha.Estas têm cada vez menos esperança de o encontrar com vida. Há três meses que Sara Marinho e a mãe têm as vidas suspensas."É sobreviver. É acordar todos os dias com o pensamento nisto e adormecer muitas vezes com a ajuda de fármacos", contou.Após várias diligências e de ter ouvido família e amigos do homem, a PJ de Setúbal tem afastada a hipótese de crime, por não haver indícios, mas o caso continua aberto.