João Rendeiro está preso há quase um mês numa cadeia sul-africana e até agora não teve qualquer contacto telefónico com a mulher. O CM sabe que o ex-banqueiro tem direito a fazer chamadas telefónicas a partir da prisão, mas o único contacto que tem tido é com a advogada, June Marks.O ex-homem-forte do BPP está em prisão preventiva na cadeia de alta segurança de Westville, uma das mais temidas da África do Sul.