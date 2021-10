João Rendeiro foi apanhado com 68 mil euros em dinheiro vivo. O envelope com 136 notas de 500 € estava escondido em casa. O dinheiro foi apreendido pela Polícia Judiciária nas buscas realizadas no âmbito do processo BPP em 2010. O património de Rendeiro foi arrestado pelos tribunais - saldo de contas bancárias, quatro imóveis e obras de arte - mas o ex-homem forte do BPP manteve uma vida de luxo ao longo dos últimos anos.