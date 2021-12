Às sete horas da madrugada da África da Sul - cinco em Portugal - elementos da polícia sul-africana batiam à porta do quarto de luxo de João Rendeiro. O ex-banqueiro estava hospedado no Resort Forest Boutique Guest House, em Durban, e foi com surpresa que viu as autoridades. Estava sozinho, com um pijama cinzento de verão, quando lhe foi dada ordem de prisão.