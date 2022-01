O ex-banqueiro João Rendeiro está preso há um mês, na África do Sul, e regressa esta segunda-feira ao Tribunal de Verulam para a primeira audiência do processo de extradição. "Na audiência desta segunda-feira os procuradores vão aconselhar o tribunal sobre o quão longe o processo está", afirmou aoNatasha Ramkisson, porta-voz do National Prosecuting Authority (Ministério Público sul-africano).João Rendeiro chegou ao tribunal de Verulam por volta das 07h15 (hora de Lisboa). Esta é a quinta vez que o ex-banqueiro é presente a tribunal desde que chegou à África do Sul.sabe que o processo de extradição de João Rendeiro para Portugal pode estar em risco.