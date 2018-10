Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Rendeiro evita prisão se pagar 400 mil euros

Banqueiro do Banco Privado Português arrisca cinco anos de cadeia.

Por Débora Carvalho | 01:50

João Rendeiro, fundador e antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), foi esta segunda-feira condenado a cinco anos de cadeia por falsidade informática e falsificação. O banqueiro poderá, no entanto, ver a pena suspensa se pagar 400 mil euros à associação Crescer. A juíza Emília Costa justificou com o "elevado padrão de vida" e o facto de Rendeiro viver "num condomínio de luxo em Cascais" (Quinta Patiño).



O Ministério Público tinha pedido entre sete a nove anos de prisão efetiva. Também os antigos administrativos e quadros do banco, acusados de adulterar a contabilidade do banco entre 2001 e 2018, foram considerados culpados: Paulo Guichard, a quatro anos e três meses de cadeia (pena suspensa, se pagar 25 mil euros ao Centro de Apoio Social dos Anjos); Salvador Fezas Vital, a três anos e meio de prisão (suspensa, se pagar 15 mil à Cais Lisboa); Fernando Lima, a uma multa de 5400 euros, e Paulo Lopes, a 1 ano e 9 meses cadeia (pena suspensa).



Os pagamentos terão de ser feitos até seis meses após a decisão transitar em julgado. Rendeiro não assistiu à leitura do acórdão e a defesa assegurou que deverá recorrer da decisão.