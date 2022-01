João Rendeiro quer sair da Prisão de Westville para ir ao cardiologista. O ex-banqueiro, de 69 anos, tem um problema cardíaco e já foi observado por um médico na cadeia sul-africana, segundo revelou ao CM a defesa. De acordo com a advogada, June Marks, o clínico está preocupado com a saúde do ex-presidente do BPP.